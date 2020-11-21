ФОТО | В Таллиннский зоопарк прибыл белый медведь Распутин

Транспортировка Распутина из Йоркшира в Таллинн началась во вторник утром, и вместе с остановками путь занял четыре дня. По словам управляющего коллекцией Таллиннского зоопарка Тыниса Тасане, заманить медведя в ящик для транспортировки оказалось задачей не из легких. "Он весит порядка 500 кг, здоровяк, весьма осторожен и чувствителен. Теперь, когда медведь прибыл на место, мы сначала дадим ему время привыкнуть к новым обстоятельствам и к людям. Когда карантин завершится, и мы убедимся, что здоровье медведя — в порядке, животное приспособилось, то сможем выпускать Распутина и в уличный загон, где посетители смогут его увидеть", — прокомментировал Тасане.

По совету координатора программы размножения белых медведей EAZA (Ассоциация европейских зоопарков и аквариумов) Распутина привезли в Таллиннский зоопарк в качестве сожителя к самке белого медведя Фрийде. "По оценке координатора видов, Фрийда и Распутин — подходящие друг другу особи, носители ценных генов. Их встреча состоится, по всей вероятности, в следующем году, в случае успешного спаривания от них можно ожидать потомков с очень хорошими качествами. Это событие особенно: лишь немногим европейским зоопаркам координатор дает разрешение иметь потомство белых медведей", — добавил директор Таллиннского зоопарка Тийт Маран.

Распутину 13 лет. Он родился в 2007 году в Московском зоопарке. Помимо Йоркшира, Распи жил в зоопарке Нуремберга, Германия, а также во Франции, где осталось 4 потомка. Фрийда родилась в Таллиннском зоопарке, 16 декабря ей исполнится 18 лет. Она произвела на свет Нору, проживающую ныне в зоопарке Вены, а также Арона, который этой осенью переехал в зоопарк Ла-Флеше в рамках программы размножения.