ФОТО: В Таллинне вновь замечена паршивая лисица

Ведущий специалист Департамента окружающей среды Тыну Тальви подтвердил Delfi, что на фотографиях изображена лиса, страдающая от парши. По словам Тальви, в зубах у животного добыча, скорее всего, скворец.



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В начале мая мы писали, как в столичном районе Каламая лисица чуть ли не забралась в жилой дом. По виду она была больна паршой.

"Лисица почти что пробралась в помещение! Улица была полна бегающих и катающихся на велосипедах детей, лисица в итоге пробралась между ними и скрылась", — написал тогда один житель Каламая инцидент в группе района в Facebook и добавил, что стоит что-то предпринять, так как на вид лисица была паршивая.

Главным специалист бюро по охоте и водной среде обитания Департамента окружающей среды Ян Сиймсон все же посоветовал сохранять спокойствие: парша распространена среди лисиц в дикой природе, но так как это малоопасная болезнь, то таких животных не причисляют к тем, кому нужна помощь. Он отметил, что есть большая вероятность, что у этой лисицы сейчас есть лисята, и человеческое вмешательство привело бы к новым жертвам.

Что касается парши, то при контакте она может заразить собак, но болезнь излечима. Для людей парша не представляет опасности.