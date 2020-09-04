ФОТО | В Суурупи живодер использовал лебедя в качестве мишени для стрельбы

Местные жители заметили в Суурупи раненого лебедя, который три дня не мог сдвинуться с места. В ветеринарной клинике выяснилось, что птицу использовали в качестве мишени.
По словам заметивших лебедя людей, они сначала обратились в Департамент окружающей среды, где им не помогли, к счастью, на помощь пришли волонтеры Союза защиты диких животных.
Рентеген показал, что в лебедя неоднократно стреляли. Свинцовая дробь осталась внутри ран птицы и медленно разлагалась, в результате чего возникло отравление свинцом.
Анализ на отравление отправлен в Германию, а пока лебедь ждет результатов и получает поддерживающее лечение в ветклинике.
Пожертвовать на лечение лебедя можно:
- по номеру 9009933 — пожертвование 5 €
- по номеру 9009955 — пожертвование 25 €
- Для пожертвования нужно дослушать текст до конца!
Также можно сделать денежный перевод:
- EESTI METSLOOMAÜHING
- EE952200221067573100
- SWIFT/BIC kood: HABAEE2X
- пояснение — "Aitan tulistatud luike!"
- Или через PayPal.
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