ФОТО | В Суурупи живодер использовал лебедя в качестве мишени для стрельбы

По словам заметивших лебедя людей, они сначала обратились в Департамент окружающей среды, где им не помогли, к счастью, на помощь пришли волонтеры Союза защиты диких животных.

Eesti Metsloomaühing

Рентеген показал, что в лебедя неоднократно стреляли. Свинцовая дробь осталась внутри ран птицы и медленно разлагалась, в результате чего возникло отравление свинцом.

Анализ на отравление отправлен в Германию, а пока лебедь ждет результатов и получает поддерживающее лечение в ветклинике.

Пожертвовать на лечение лебедя можно:

по номеру 9009933 — пожертвование 5 €

по номеру 9009955 — пожертвование 25 €

Для пожертвования нужно дослушать текст до конца!

Также можно сделать денежный перевод:

EESTI METSLOOMAÜHING

EE952200221067573100

SWIFT/BIC kood: HABAEE2X

пояснение — "Aitan tulistatud luike!"

Или через PayPal.