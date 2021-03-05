05.03.2021, 08:30

ФОТО | В Сетомаа лыжник повстречал волка


EST
ФОТО | В Сетомаа лыжник повстречал волка
Частный архив

Эта фотография сделана 27 февраля в Сетомаа в районе Тедресоо. Серого заметил совершавший лыжный поход Пеэтер Пихельгас, сообщило Эстонское общество охотников.

Читайте также: