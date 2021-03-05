05.03.2021, 08:30
ФОТО | В Сетомаа лыжник повстречал волка
Эта фотография сделана 27 февраля в Сетомаа в районе Тедресоо. Серого заметил совершавший лыжный поход Пеэтер Пихельгас, сообщило Эстонское общество охотников.
Эта фотография сделана 27 февраля в Сетомаа в районе Тедресоо. Серого заметил совершавший лыжный поход Пеэтер Пихельгас, сообщило Эстонское общество охотников.
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