ФОТО | В Рапламаа волки разошлись не на шутку. Хищники загрызли уже около 70 овец(4)
Издание Maaleht пишет об участившихся нападениях волков в Рапламаа.
Издание Maaleht пишет об участившихся нападениях волков в Рапламаа.
Так, в ночь со вторника на среду волки напали на два стада и загрызли в общей сложности 58 овец. По словам хозяина, хищники каким-то образом пробрались через электрическую ограду.
В ночь на четверг нападению подверглось еще одно стадо. Хищники загрызли восемь овец, еще четыре овцы получили настолько серьезные повреждения, что их было решено усыпить.
По словам специалиста Департамента окружающей среды Моники Лауритс-Арро, с большой долей вероятности речь идет о волках, но точный ответ даст экспертиза.
Примечательно, что хищники забрались и в хлев, пусть даже и имеющий открытый вход. По словам хозяина, охранявшие стало овчарки пришли домой только под утро и очевидно находились в стрессе. ”Одна даже пытался напасть на журналиста. Раньше такого не было, чтобы в моем присутствии собака нападала на человека”, — говорит хозяин.
"До этого момента все овцеводы считали, что овчарки — надежный выбор. Обе мои собаки росли в окружении овец. Но выходит, что не всегда можно на них положиться”, — рассуждает он.
Размер нанесенного ущерба станет известен после подачи ходатайства. Согласно действующему порядку, решение по ходатайству будет принято в начале следующего года. ”Возмещению подлежит 100% ущерба, но, конечно же, при принятии решения комиссия будет исходить из представленных документов. Также в последние годы комиссия установила предельную планку, чтобы исключить необоснованные оценки”, — пояснила Лауритс-Арро.
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