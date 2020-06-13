ФОТО | В Рапламаа волки разошлись не на шутку. Хищники загрызли уже около 70 овец

Так, в ночь со вторника на среду волки напали на два стада и загрызли в общей сложности 58 овец. По словам хозяина, хищники каким-то образом пробрались через электрическую ограду.

В ночь на четверг нападению подверглось еще одно стадо. Хищники загрызли восемь овец, еще четыре овцы получили настолько серьезные повреждения, что их было решено усыпить.



Foto: erakogu



По словам специалиста Департамента окружающей среды Моники Лауритс-Арро, с большой долей вероятности речь идет о волках, но точный ответ даст экспертиза.



Foto: erakogu



Примечательно, что хищники забрались и в хлев, пусть даже и имеющий открытый вход. По словам хозяина, охранявшие стало овчарки пришли домой только под утро и очевидно находились в стрессе. ”Одна даже пытался напасть на журналиста. Раньше такого не было, чтобы в моем присутствии собака нападала на человека”, — говорит хозяин.

"До этого момента все овцеводы считали, что овчарки — надежный выбор. Обе мои собаки росли в окружении овец. Но выходит, что не всегда можно на них положиться”, — рассуждает он.

Размер нанесенного ущерба станет известен после подачи ходатайства. Согласно действующему порядку, решение по ходатайству будет принято в начале следующего года. ”Возмещению подлежит 100% ущерба, но, конечно же, при принятии решения комиссия будет исходить из представленных документов. Также в последние годы комиссия установила предельную планку, чтобы исключить необоснованные оценки”, — пояснила Лауритс-Арро.