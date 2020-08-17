ФОТО | В Пярну слепая косуля забрела на поле для гольфа
В субботу вечером группа спасения животных получила вызов из Пярну, где на поле для гольфа в панике бегала косуля.
В субботу вечером группа спасения животных получила вызов из Пярну, где на поле для гольфа в панике бегала косуля.
Так как косуле уж точно не место на поле для гольфа, и там для животного даже опасно находиться, то группа спасения тут же выехала на вызов. Звонившие также отметили, что животное, по всей видимости, слепое, так как бегает по полю и врезается в головой в деревья.
Поймать метавшееся в панике животное было непросто. После поимки выяснилось, что у косули нет одного глаза, а второй поврежден. Не исключено, что ее повреждения связаны со столкновением с автомобилем.
Спасатели животных отметили, что косуля уж точно не смогла бы выжить в дикой природе, а если бы она вышла на дорогу и попала под машину, то это представляло бы опасность и для участников движения.
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