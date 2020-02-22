ФОТО | В Нарве появилась страшного вида лиса
В полдень пятницы лиса неспешно перемещалась по прилегающей к заброшенному дому на нарвской улице Калда, что на Кренгольме, территории, не особенно обращая внимание на случайных прохожих. Впрочем, ей здесь абсолютно ничто не грозило: животное было в таком состоянии, что приблизиться к ней могли только самые отчаянные, пишет "Виру Проспект".
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