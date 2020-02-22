ФОТО | В Нарве появилась страшного вида лиса

Крайне облезлое животное, неестественного цвета. Лиса явно больная, хорошо бы — не бешенством.

"Я ее здесь еще в четверг видел. Вон оттуда выходила", — показывает на заброшенное здание хозяин собаки, которую предусмотрительно держит на поводке.

Лиса тем временем пересекла участок и отправилась в сторону соседних, жилых домов.