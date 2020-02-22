22.02.2020, 10:20

ФОТО | В Нарве появилась страшного вида лиса


EST
ФОТО | В Нарве появилась страшного вида лиса
Фото: Татьяна Завьялова, "Виру Проспект"

В полдень пятницы лиса неспешно перемещалась по прилегающей к заброшенному дому на нарвской улице Калда, что на Кренгольме, территории, не особенно обращая внимание на случайных прохожих. Впрочем, ей здесь абсолютно ничто не грозило: животное было в таком состоянии, что приблизиться к ней могли только самые отчаянные, пишет "Виру Проспект".

Крайне облезлое животное, неестественного цвета. Лиса явно больная, хорошо бы — не бешенством.

"Я ее здесь еще в четверг видел. Вон оттуда выходила", — показывает на заброшенное здание хозяин собаки, которую предусмотрительно держит на поводке.

Лиса тем временем пересекла участок и отправилась в сторону соседних, жилых домов.

Читайте также: