15.02.2021, 22:15
ФОТО | В Мярьямаа волк преследовал автомобиль
Возвращавшийся на автомобиле из Пярну с рыбалки мужчина был удивлен, когда на определенном отрезки пути компанию ему составил бежавший параллельно машине волк.
Возвращавшийся на автомобиле из Пярну с рыбалки мужчина был удивлен, когда на определенном отрезки пути компанию ему составил бежавший параллельно машине волк.
На посвященной охоте страничке Hunting Smurf в Facebook выложена фотография волка, который в районе Мярьямаа (Раплаский уезд) решил посоревноваться в скорости с автомобилем.
Несмотря на глубокий снег, животное развило скорость около 40 км/ч, но в итоге ему пришлось уступить.
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