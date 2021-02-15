ФОТО | В Мярьямаа волк преследовал автомобиль

На посвященной охоте страничке Hunting Smurf в Facebook выложена фотография волка, который в районе Мярьямаа (Раплаский уезд) решил посоревноваться в скорости с автомобилем.

Несмотря на глубокий снег, животное развило скорость около 40 км/ч, но в итоге ему пришлось уступить.