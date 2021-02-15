15.02.2021, 22:15

ФОТО | В Мярьямаа волк преследовал автомобиль


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ФОТО | В Мярьямаа волк преследовал автомобиль
Hunting Smurf/Facebook

Возвращавшийся на автомобиле из Пярну с рыбалки мужчина был удивлен, когда на определенном отрезки пути компанию ему составил бежавший параллельно машине волк.

На посвященной охоте страничке Hunting Smurf в Facebook выложена фотография волка, который в районе Мярьямаа (Раплаский уезд) решил посоревноваться в скорости с автомобилем.

Несмотря на глубокий снег, животное развило скорость около 40 км/ч, но в итоге ему пришлось уступить.

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