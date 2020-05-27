ФОТО: В Локса неизвестный выкинул в лесу пятерых маленьких котят
Союз защиты животных получил сообщение о том, что возле леса в Локса обнаружили пять маленьких котят.
Союз защиты животных получил сообщение о том, что возле леса в Локса обнаружили пять маленьких котят.
Животные были помещены на тряпку, поэтому говорить о том, что туда их могла принести мама-кошка, не приходится.
Среди находящихся на попечении общества кошек удалось отыскать кормилицу, которая приняла котят за своих. Несмотря на все усилия, к сожалению, один котенок вчера умер.
Если вы хотите помочь котятам, то можете перевести посильную сумму по следующим реквизитам:
EE742200221052074915 (Swedbank)
EE441010220252652225 (SEB)
EE181700017004664286 (Luminor Bank)
EE087700771003771380 (LHV Pank)
Получатель: Eestimaa Loomakaitse Liit
Пояснение: "Loksa kassipojad"
Номера телефонов для пожертвований:
9000 777 (5.-) и
9000 888 (10.-)
Текст следует дослушать до конца.
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