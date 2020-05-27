ФОТО: В Локса неизвестный выкинул в лесу пять маленьких котят

Животные были помещены на тряпку, поэтому говорить о том, что туда их могла принести мама-кошка, не приходится.

Среди находящихся на попечении общества кошек удалось отыскать кормилицу, которая приняла котят за своих. Несмотря на все усилия, к сожалению, один котенок вчера умер.



Facebook/Eestimaa Loomakaitse Liit



Если вы хотите помочь котятам, то можете перевести посильную сумму по следующим реквизитам:

EE742200221052074915 (Swedbank)

EE441010220252652225 (SEB)

EE181700017004664286 (Luminor Bank)

EE087700771003771380 (LHV Pank)

Получатель: Eestimaa Loomakaitse Liit

Пояснение: "Loksa kassipojad"

Номера телефонов для пожертвований:

9000 777 (5.-) и

9000 888 (10.-)

Текст следует дослушать до конца.