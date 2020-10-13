ФОТО: В Ласнамяэ сильно пострадал гревшийся под капотом бездомный котенок

”После запуска двигателя одной из машин по улице Маяка пронесся пронзительный кошачий визг. Мужчины ремонтировали машину и завели ее. Они даже подумать не могли, что под капот залез погреться котенок. На визг прибежала и мама малыша. По крайней мере, было очень похоже, что это мать, поскольку она была напугана и внешне походила на котенка", — сообщил союз в социальных сетях.

Eestimaa Loomakaitse Liit

Поскольку своими силами вытащить животное не удалось, были вызваны спасатели. Спасенного котенка доставили в скорую помощь для животных PetCity, где у него диагностировали переломы лап и пальцев лап. Также котенок получил имя — Вася.

Eestimaa Loomakaitse Liit

Союз отмечает, что в холодное время года бездомные коты залезают под капоты, чтобы погреться, и просит всех автолюбителей иметь это в виду.

Также союз просит помощи у неравнодушных людей в оплате счета за лечение Васи. Помочь можно денежным переводом на следующие счета:

Eestimaa Loomakaitse Liit

EE742200221052074915 (Swedbank)

EE441010220252652225 (SEB)

EE181700017004664286 (Luminor Bank)

EE087700771003771380 (LHV Pank)

Пояснение: "Vasja"

Или звонком по номерам: 9000 777 (5.-), 9000 888 (10.-). Текст следует дослушать до конца.