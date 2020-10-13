ФОТО: В Ласнамяэ сильно пострадал гревшийся под капотом бездомный котенок

Эстонский союз защиты животных получил первое сообщение о типичном происшествии холодного времени года, когда животные забираются под капоты автомобилей погреться и получают травмы.
”После запуска двигателя одной из машин по улице Маяка пронесся пронзительный кошачий визг. Мужчины ремонтировали машину и завели ее. Они даже подумать не могли, что под капот залез погреться котенок. На визг прибежала и мама малыша. По крайней мере, было очень похоже, что это мать, поскольку она была напугана и внешне походила на котенка", — сообщил союз в социальных сетях.
Поскольку своими силами вытащить животное не удалось, были вызваны спасатели. Спасенного котенка доставили в скорую помощь для животных PetCity, где у него диагностировали переломы лап и пальцев лап. Также котенок получил имя — Вася.
Союз отмечает, что в холодное время года бездомные коты залезают под капоты, чтобы погреться, и просит всех автолюбителей иметь это в виду.
Также союз просит помощи у неравнодушных людей в оплате счета за лечение Васи. Помочь можно денежным переводом на следующие счета:
Eestimaa Loomakaitse Liit
EE742200221052074915 (Swedbank)
EE441010220252652225 (SEB)
EE181700017004664286 (Luminor Bank)
EE087700771003771380 (LHV Pank)
Пояснение: "Vasja"
Или звонком по номерам: 9000 777 (5.-), 9000 888 (10.-). Текст следует дослушать до конца.
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