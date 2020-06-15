ФОТО: В Кивиыли в ходе пьянки порезали собаку

Все началось с того, что к председателю правления квартирного товарищества на улице Кеск в Кивиыли обратился пьяный мужчина и попросил повязку, чтобы забинтовать собаке горло. ”Он сказал, что собаку ударили ножом. Он знал, что я имел дело с медициной и поэтому обратился за помощью ко мне. Сам он тоже казался расстроенным”, — рассказал председатель, который решил вызвать группу спасения животных.

На помощь поспешил проживающий в Ляэне-Вирумаа член группы Эрко Элмик. По прибытию на место он обнаружил выпивающую компанию и щенка с повязкой на шее. ”Животное ко всем относилось хорошо, но одного мужчину боялось как огня”, — рассказывает основатель группы Хейки Валнер. По его словам, это был хозяин собаки. ”На руках Эрко собачка при виде одного человека начинала дрожать как осиновый лист на ветру. А на движение его руки собака вся напряглась. Это маленькие детали, которые наши волонтеры стараются всегда подмечать. Мы слушаем животное, а не человека”, — говорит Валнер.



Heiki Valner, loomakaitsja



По словам находившихся на месте людей, это не единичный случай насилия со стороны этого человека в отношении животных.



Heiki Valner, loomakaitsja



Собаку доставили в ветеринарную клинику, где у нее обнаружили множественные колотые раны в области головы и шеи. К счастью выяснилось, что они неопасны для жизни.

По факту случившегося группа подала заявление в полицию.

Если вы хотите помочь с оплатой счета за лечение собаки, то можете сделать это при помощи следующих реквизитов:

Loomapäästegrupp MTÜ

EE437700771003183318