11.03.2021, 18:37
ФОТО | В Харьюмаа дерзкая рысь притащила свою добычу прямо во двор дома!
В объектив камеры читателя Delfi попала рысь, которая притащила свою добычу - убитую косулю - во двор соседского дома.
В объектив камеры читателя Delfi попала рысь, которая притащила свою добычу - убитую косулю - во двор соседского дома.
Дело было вчера во второй половине дня под Кейла: рысь спокойненько расположилась во дворе с убитой ею косулей.
Теперь жителям района нужно быть очень осторожными - за маленькими детьми и домашними животными требуется особый присмотр!
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