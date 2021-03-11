11.03.2021, 18:37

ФОТО | В Харьюмаа дерзкая рысь притащила свою добычу прямо во двор дома!


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ФОТО | В Харьюмаа дерзкая рысь притащила свою добычу прямо во двор дома!
Частный архив

В объектив камеры читателя Delfi попала рысь, которая притащила свою добычу - убитую косулю - во двор соседского дома.

Дело было вчера во второй половине дня под Кейла: рысь спокойненько расположилась во дворе с убитой ею косулей.

Теперь жителям района нужно быть очень осторожными - за маленькими детьми и домашними животными требуется особый присмотр!

Частный архив
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