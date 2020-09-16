ФОТО | В Хаапсалу хозяйка выбросила кошку из окна пятого этажа

Об инциденте группе спасения животных сообщили соседи, которые были свидетелями происходящего. По словам самой хозяйки животного, кошка просто упала и это был несчастный случай. Однако жители Хаапсалу утверждают, что у этой женщины таким же образом скончалась прошлая кошка.

"После кончины прошлой кошки сын тут же принес матери новую. Теперь и та полетела вниз. Как же компенсировать маме утрату? Принести ей сразу же новую (летающую) кошку — пусть мамочка повеселится!" — пишет основатель группы спасения животных Хейки Валнер.

Полиция посетила место инцидента и поговорила как с хозяйкой кошки, так и со свидетелями. Будут ли случай расследовать более детально, пока неизвестно.

Группа спасателей животных теперь должна решить, взять ли на себя расходы по лечению кошки, которая осталась жива, но у нее сломан таз и повреждены соединения между суставами, от чего она испытывают жуткую боль. Поэтому рассматривают также возможность эвтаназии.

Heiki Valner / Facebook