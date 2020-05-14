ФОТО: В Хааберсти замечены медведица и медвежата. На месте — спасатели, полиция и пожарные

Сейчас спасатели и полиция пытаются найти животных, чтобы помочь им вернуться в природную среду обитания.



Foto: Haabersti linnaosa valitsus



Тропы здоровья временно закрыты. Управа просит людей не проявляться излишнего интереса и не пытаться самостоятельно отыскать животных, чтобы, например, с ними сфотографироваться.



Foto: Haabersti linnaosa valitsus



По словам выехавшего на место фотографа Maaleht, речь идет о медведице и двух медвежатах. На месте находятся полиция, спасатели и пожарные. В поисках задействован и дрон, которому уже удалось зафиксировать одно животное.

По имеющимся данным, медведи находятся не на территории Музея под открытым небом и не в районе жилых домов, а в парке напротив музея.

Тем не менее, как сообщает Спасательный департамент, медведей и на улице Вана-Раннамыйза, а также около магазина Rocca al Mare. Движение ограниченно на улицах Saviliiva, Vinge и Lõuka. Жителей этого района просят по возможности не выходить на улицу, а также держать домашних животных в помещении.

Если вы увидите медведей, то не приближайтесь к ним и не препятствуйте движению медведя, оставайтесь в тени. Приближение животного опасно для жизни! Позвоните по возможности по номеру 112 и дайте информацию, где вы увидели животного и куда оно направляется.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.