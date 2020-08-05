ФОТО | Ужасная история! В Валге хозяин заставляет собаку и кролика жить в мусоре

”Можно сказать, что они живут на свалке, так как арендаторы складируют старый мусор. Собаку сажают на цепь, и когда кто-то проходит мимо, она прыгает как сумасшедшая. Ситуация продолжается уже три или четыре года. В 2018 году мы обратились к главному специалисту Валгамааского ветеринарного центра. Он приехал, оценил ситуацию и поговорил с владельцем квартиры. После этого ситуация ненадолго улучшилась, но теперь опять все вернулось на круги своя”, — описывает один из соседей, обратившихся к зоозащиникам из Loomapäästegrupp.

Küülikupuur prügimäel Heiki Valner

”Арендаторы не реагируют. Вопрос несколько раз обсуждался на общем собрании квартирного товарищества, но владелец квартиры тоже не хочет этим заниматься”, — отметил он.

Ketikoer Valgas prügihunnikus Heiki Valner

Основатель Loomapäästegrupp Хейки Валнер отмечает, что закон, устанавливающий условия содержания животных, уже давно действует, однако проведение надзора упирается в пассивность чиновников. В таких случаях зоозащитники вынуждены брать инициативу в свои руки, что они, скорее всего, и сделают сейчас.