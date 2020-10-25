ФОТО | Утонувшие в грязи и умирающие от голода: в доме алкоголика нашли целую колонию спаривавшихся между собой кошек

Эвелин, одна из членов Cats Help, так описывает ситуацию: "Некоторое время назад мы получили от 17-летней девушки сообщение, что один пристрастившийся к спирному человек не справляется с содержанием кошек, что в его квартире кошки беспрерывно между собой спариваются. Но мы не были готовы к тому, что нас ждало. Перед нами открылась картина, где 12 больных, голодных и травмированных котов и кошек жили в собственных нечистотах, невероятной грязи и мусоре".

Foto: Cats Help MTÜ

По ее словам, все животные были не стерелизованные и не кастрированные, они годами спаривались друг с другом. Собственника квартиры и кошек, по словам соседей, редко можно было увидеть трезвым, к нему постоянно таскались собутыльники. Новорожденные котята умирали от голода и болезней прямо в этой же грязи.

Иногда несчастных животных подкармливала пожилая соседка, благодаря ей как-то вообще поддерживалось их существование. За помощью к Cats Help обратилась внучка этой женщины

"В квартире царил невыносимый смрад. Некоторые из котят были настолько слабые, что мы боялись, что они не доживут до утра. Сколько тут до нашего прихода их умерло, я не знаю", - сказала Эвелин и добавила, что действовать волонтеры начали немедленно.

MTÜ Cats Help

Cats Help быстро закупили в Пярну транспортировочные клетки и сразу поспешили с кошками в Таллинн, где распределили их между ветеринарными клиниками.

Счета за лечение животных будут приличными, есть и другие сопутствующие расходы, не говоря уже об элементарной кормежке.

MTÜ Cats Help

Котят надо как-то обустроить дальнейшую жизнь животных - отдать в хорошие руки. Если у вас есть предложения, пишите по адресу: catshelpmtu@gmail.com

Банковские реквизиты для материальной помощи:

CATS HELP MTÜ

EE742200221071322431

Annetustelefon 900 0001 (kõne hind 10€)

paypal.me/catshelpmtu

EE742200221071322431

IBAN EE742200221071322431

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