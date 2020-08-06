06.08.2020, 16:50
ФОТО: Упавшего с дерева птенца осоеда пришлось отдать людям
В волости Кийли птенец вместе с гнездом упал с дерева. Мать решила не возвращаться к гнезду, поэтому пришлось вмешаться людям.
В волости Кийли птенец вместе с гнездом упал с дерева. Мать решила не возвращаться к гнезду, поэтому пришлось вмешаться людям.
Огранизация по охране диких животных Eesti Metsloomaühing установила, что речь идет о птенце осоеда обыкновенного. Данный вид относится к третьей категории охраны природы.
Поскольку данной птице требуется очень специфичное питание и условия проживания, она была передана Департаменту окружающей среды.
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