06.08.2020, 16:50

ФОТО: Упавшего с дерева птенца осоеда пришлось отдать людям


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ФОТО: Упавшего с дерева птенца осоеда пришлось отдать людям
Eesti Metsloomaühing

В волости Кийли птенец вместе с гнездом упал с дерева. Мать решила не возвращаться к гнезду, поэтому пришлось вмешаться людям.

Огранизация по охране диких животных Eesti Metsloomaühing установила, что речь идет о птенце осоеда обыкновенного. Данный вид относится к третьей категории охраны природы.

Поскольку данной птице требуется очень специфичное питание и условия проживания, она была передана Департаменту окружающей среды.

Foto: Eesti Metsloomaühing
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