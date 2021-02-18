ФОТО | Удивительная история: охотники вышли на кабанов, но вместо охоты пришлось проводить операцию по спасению крупного стада диких свиней

"Мы видели, что они подбежали к реке и пропали, на другом берегу не появились. Тогда мы поспешили к берегу и увидели, что все кабаны находятся в воде", — рассказал глава охотничьего общества Мынисте Тауно Тамм.

По словам охотников, река примерно 5-6 метров шириной, из них посередине около 3 метров льдом была не покрыта. Выбраться из воды на лед кабаны не смогли.

Лед там был настолько толстый, что самим охотникам его проломить не получилось. Позвали на помощь местного тракториста с подручными средствами и постепенно создали во льду коридор, ко которому кабаны могли бы выйти не берег.

EJL

"Кабаны почему-то пытались всё время плыть против течения, но и впереди был тупик и лёд. Последнего кабана Мадис, распластавшись на льду, вытащил из воды за уши", — рассказал Тауно.

Вся спасательная операция продлилась не меньше часа. "Хотя было видно, что они выбились из сил, но, оказавшись на берегу, дали дёру", — добавил Тамм.

EJS поблагодарил охотников Мынисте, усилиями которых стадо кабанов было спасено от утопления.

EJS