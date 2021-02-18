ФОТО | Удивительная история: охотники вышли на кабанов, но вместо охоты пришлось проводить операцию по спасению крупного стада диких свиней

23-го января члены охотничьего общества Мынисте отправились в свои владения на охоту на кабанов и оленей, но заметили, что стадо кабанов, насчитывающее 16 особей, не может преодолеть реку. Началась длительная спасательная операция, сообщает Эстонское общество охотников (Еesti jahimeeste selts — EJS).
"Мы видели, что они подбежали к реке и пропали, на другом берегу не появились. Тогда мы поспешили к берегу и увидели, что все кабаны находятся в воде", — рассказал глава охотничьего общества Мынисте Тауно Тамм.
По словам охотников, река примерно 5-6 метров шириной, из них посередине около 3 метров льдом была не покрыта. Выбраться из воды на лед кабаны не смогли.
Лед там был настолько толстый, что самим охотникам его проломить не получилось. Позвали на помощь местного тракториста с подручными средствами и постепенно создали во льду коридор, ко которому кабаны могли бы выйти не берег.
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