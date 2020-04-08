ФОТО | Тартуские бездомные кошки разместились в хостеле, который пустует из-за коронавируса

Поскольку из-за коронавируса большая часть комнат хостеля все равно пустует, владельцы решили сдать союзу в аренду три помещения.

Kassid naudivad elu hostelis Facebook/Eestimaa Loomakaitse Liit

Отмечается, что данное решение временное, и союз продолжает поиски площади, в которых можно было открыть новый "дом кошек" и разместить находящихся под опекой союза животных.

Kassid naudivad elu hostelis Facebook/Eestimaa Loomakaitse Liit

История спасения животных, переселившихся в хостель, началась прошлой осенью, когда MTÜ Cats Help обнаружило в Тартумаа колонию из 44 котов, нуждавшихся в помощи. Состояние животных было очень плохим. Они были полны паразитов: от вшей до ленточных червей.

Kassid naudivad elu hostelis Eestimaa Loomakaitse Liit

Было проведено лечение, и по крайней мере этот вопрос сейчас решен. Но у многих животных наблюдаются другие проблемы. Многих также кастрировали или стерилизовали. Часть из них уже обрели новый дом.

Kassid naudivad elu hostelis Eestimaa Loomakaitse Liit

На лечение и питание уже ушла не одна тысяча евро.

Kassid naudivad elu hostelis Foto: Eestimaa Loomakaitse Liit

Если вы хотите помочь этим животным, можете сделать посильное пожертвование на указанные ниже реквизиты. В пояснении укажите “Kiisupesa”.

Eestimaa Loomakaitse Liit

EE742200221052074915 (Swedbank)

EE441010220252652225 (SEB)

EE181700017004664286 (Luminor Bank)

EE087700771003771380 (LHV Pank)

Телефоны для пожертвований

9000 777 (5.-) и

9000 888 (10.-)