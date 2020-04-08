ФОТО | Тартуские бездомные кошки разместились в хостеле, который пустует из-за коронавируса(1)
Тартуский хостель Looming откликнулся на просьбу Союза защиты животных и разместил у себя кошек.
Тартуский хостель Looming откликнулся на просьбу Союза защиты животных и разместил у себя кошек.
Поскольку из-за коронавируса большая часть комнат хостеля все равно пустует, владельцы решили сдать союзу в аренду три помещения.
Отмечается, что данное решение временное, и союз продолжает поиски площади, в которых можно было открыть новый "дом кошек" и разместить находящихся под опекой союза животных.
История спасения животных, переселившихся в хостель, началась прошлой осенью, когда MTÜ Cats Help обнаружило в Тартумаа колонию из 44 котов, нуждавшихся в помощи. Состояние животных было очень плохим. Они были полны паразитов: от вшей до ленточных червей.
Было проведено лечение, и по крайней мере этот вопрос сейчас решен. Но у многих животных наблюдаются другие проблемы. Многих также кастрировали или стерилизовали. Часть из них уже обрели новый дом.
На лечение и питание уже ушла не одна тысяча евро.
Если вы хотите помочь этим животным, можете сделать посильное пожертвование на указанные ниже реквизиты. В пояснении укажите “Kiisupesa”.
Eestimaa Loomakaitse Liit
EE742200221052074915 (Swedbank)
EE441010220252652225 (SEB)
EE181700017004664286 (Luminor Bank)
EE087700771003771380 (LHV Pank)
Телефоны для пожертвований
9000 777 (5.-) и
9000 888 (10.-)
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