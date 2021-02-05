05.02.2021, 11:10
ФОТО | Спасатели вытащили за рога провалившуюся под лед бурёнку
В четверг в 9 часов утра спасателям сообщили, что в селе Каагиярве (волость Валга) вышла на лед пруда и провалилась корова.
В четверг в 9 часов утра спасателям сообщили, что в селе Каагиярве (волость Валга) вышла на лед пруда и провалилась корова.
Прибыв на место, спасатели обнаружили, что животное провалилось под лед почти полностью — над поверхностью пруда торчала только голова.
Спасатели подобрались к корове, обвязали ее рога веревкой, прорезали во льду дорожку, вытащили бурёнку на берег и передали ее хозяину.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Кому не грозит тяжелая форма COVID-19, рассказал вирусолог
Последние слова умирающего от COVID-19 пациента шокировали родных
Трагедия чемпионки, которая ненавидела коммунизм
«Мне о Вас рассказывали другое»: Рошаль ответил жене Навального