05.02.2021, 11:10
ФОТО | Спасатели вытащили за рога провалившуюся под лед бурёнку
В четверг в 9 часов утра спасателям сообщили, что в селе Каагиярве (волость Валга) вышла на лед пруда и провалилась корова.
В четверг в 9 часов утра спасателям сообщили, что в селе Каагиярве (волость Валга) вышла на лед пруда и провалилась корова.
Прибыв на место, спасатели обнаружили, что животное провалилось под лед почти полностью — над поверхностью пруда торчала только голова.
Спасатели подобрались к корове, обвязали ее рога веревкой, прорезали во льду дорожку, вытащили бурёнку на берег и передали ее хозяину.
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