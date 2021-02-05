ФОТО | Спасатели вытащили за рога провалившуюся под лед бурёнку

Прибыв на место, спасатели обнаружили, что животное провалилось под лед почти полностью — над поверхностью пруда торчала только голова.

Спасатели подобрались к корове, обвязали ее рога веревкой, прорезали во льду дорожку, вытащили бурёнку на берег и передали ее хозяину.