05.02.2021, 11:10

ФОТО | Спасатели вытащили за рога провалившуюся под лед бурёнку


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Veis tiigis Foto: Päästeamet

В четверг в 9 часов утра спасателям сообщили, что в селе Каагиярве (волость Валга) вышла на лед пруда и провалилась корова.

Прибыв на место, спасатели обнаружили, что животное провалилось под лед почти полностью — над поверхностью пруда торчала только голова.

Спасатели подобрались к корове, обвязали ее рога веревкой, прорезали во льду дорожку, вытащили бурёнку на берег и передали ее хозяину.

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