07.10.2020, 11:46
ФОТО | Спасатели с помощью трактора спасли корову, застрявшую в болоте
Сотрудники Идаского спасательного центра помогли корове, попавшей в необычную ситуацию.
Сотрудники Идаского спасательного центра помогли корове, попавшей в необычную ситуацию.
Во вторник в 14:57 спасатели получили вызов в деревню Пикевере в Ляэне-Вирумаа, где корова завязла в болоте. Спасатели помогли животному выбраться оттуда с помощью веревки и трактора.
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