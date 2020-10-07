07.10.2020, 11:46

ФОТО | Спасатели с помощью трактора спасли корову, застрявшую в болоте


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ФОТО | Спасатели с помощью трактора спасли корову, застрявшую в болоте
Ida päästekeskus

Сотрудники Идаского спасательного центра помогли корове, попавшей в необычную ситуацию.

Во вторник в 14:57 спасатели получили вызов в деревню Пикевере в Ляэне-Вирумаа, где корова завязла в болоте. Спасатели помогли животному выбраться оттуда с помощью веревки и трактора.

Ida päästekeskus
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