ФОТО | Спасатели помогли провалившейся под лед собаке: ее силы были на исходе

Когда спасатели прибыли на место, силы животного были на исходе. Поскольку о владельце собаки ничего не известно, то после вызволения из воды ее передали на попечение приюта.

Lõuna päästekeskus

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.