08.03.2021, 20:58
ФОТО | Спасатели помогли провалившейся под лед собаке: ее силы были на исходе
В пятницу утром, 5 марта, спасатели получили сообщение о том, что в деревне Аннусе в Вильяндимаа собака провалилась под лед озера.
В пятницу утром, 5 марта, спасатели получили сообщение о том, что в деревне Аннусе в Вильяндимаа собака провалилась под лед озера.
Когда спасатели прибыли на место, силы животного были на исходе. Поскольку о владельце собаки ничего не известно, то после вызволения из воды ее передали на попечение приюта.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Жуткое убийство киберспортсменки в Бразилии сняли на видео
МОК отказался признать сына Лукашенко главой НОК Белоруссии
Названа новая причина крушения «Титаника»
Чешская лыжница назвала русских тупыми