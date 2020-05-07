07.05.2020, 13:02

ФОТО | Спасатели помогли лосенку выбраться из канавы


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ФОТО | Спасатели помогли лосенку выбраться из канавы
"24.02 kõik koos Lätti" korraldusmeeskond

В среду вечером в Пярнумаа спасатели пришли на помощь лосенку, который застрял в канаве на обочине дороги.

Спасатели получили вызов в деревню Эассалу, где лосенок застрял в канаве по горло в воде. Спасатели помогли лосенку выбраться и дали ему время прийти в себя. Лосенок был здоров, встал на ноги и сам ушел в лес.

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