ФОТО | Спасатели помогли лосенку выбраться из канавы

Спасатели получили вызов в деревню Эассалу, где лосенок застрял в канаве по горло в воде. Спасатели помогли лосенку выбраться и дали ему время прийти в себя. Лосенок был здоров, встал на ноги и сам ушел в лес.

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