ФОТО | Служебную собаку Начо проводили на заслуженную пенсию

"Начо — это собака мечты, он очень умный и мы прекрасно сработались", — говорит о своем питомце и напарнике Рауль Бамберг.

Начо, официально Мекбергер Онни, — бельгийская овчарка, в январе ему исполнилось восемь лет. Он прибыл в Департамент полиции и погранохраны из Финляндии в возрасте двух месяцев весной 2012 года.

Erakogu

По словам Бамберга, первым значимым достижением Начо было обнаружение большого количества нарковещества, когда собаке не было еще и года. За время службы Начо спас четырех человек — это было пропавшие и заблудившиеся люди, которых нашли живыми благодаря острому нюху и быстрым лапам полицейской собаки. Также Начо задерживал пытавшихся скрыться от полиции нетрезвых водителей и подозреваемых в убийстве лиц, десятки раз находил спрятанные наркотики и помогал коллегам из других организаций. В 2018 году Начо был назван лучшей служебной собакой Департамента полиции и погранохраны.

"Раул и Начо — это суперкоманда, но за их выдающимися результатами стоит большая проделанная работа, — сказал майор полиции Тыну Тянав. — Профессия кинолога одна из самых сложных, собака почти всегда с хозяином и обучение служебной собаки длится всю жизнь. У собаки могут быть врожденные хорошие инстинкты и хороший нос, но требуется очень много времени, чтобы вырастить из милого мягкого и пушистого щеночка надежного и умного помощника".

Reelika Riimand, PPA

Сегодня Начо получил в знак благодарности сувенир, лакомство и мягкий коврик. „Дома Начо не будет скучно, так как в семье у него еще два товарища, бельгийские овчарки, двухлетний Маузер и пятилетний Тийссел. Mолодые будут работать, а Начо сможет играть и отдыхать", — добавил Рауль Бамберг.

Сейчас в Департаменте полиции и погранохраны служит 81 собака, в том числе 45 немецких овчарок, 30 бельгийских овчарок, один русский охотничий спаниель, один гладкошерстный ретривер и четверо английских спрингер-спаниелей.

Reelika Riimand, PPA