ФОТО | С обочины дороги спасли двухмесячного медвежонка. Косолапому уже нашли новый дом

Несколько дней назад в Департамент окружающей среды поступило сообщение о том, что на шоссе в Рапласком уезде был обнаружен медвежонок, которого местный охотник забрал с собой. Департамент окружающей среды доставил медвежонка в ветеринарную клинику университета естественных наук Эстонии в Тарту.
Получив сообщение о найденном и взятом с собой медвежонке, Департамент окружающей среды приступил к изучению возможностей устройства дальнейшей судьбы медвежонка. Одним из вариантов было найти для него подходящую среду обитания, но также рассматривался вопрос и об эвтаназии. В случае его возвращения в лес, воссоединение с матерью было бы маловероятным, как и выживание двухмесячного медвежонка в одиночку в дикой природе. К счастью, для медвежонка нашлось подходящее место в Элиствереском лесном зоопарке RMK.
”Мы с радостью примем медвежонка в Элиствере. Первые месяцы он будет находится в помещении, а затем, когда он поправится и подрастет, переведем его в медвежий загон. Вероятно, посетители Элиствереского лесного зоопарка смогут познакомиться с ним в июне”, — сказал руководитель по организации посещений RMK в Йыгевамаа Андри Плато.
Предыдущая практика реабилитации медвежат показала, что в большинстве случаев они уже не становятся дикими животными, боящиеся людей. Медведи, которые привыкли получать еду от людей, будут продолжать искать близости людей, создавая, таким образом, проблемы. Необходимо учитывать, что из маленького медвежонка вырастает животное весом в несколько сотен килограммов, которое не боится людей и может представлять опасность.
”Когда мы вмешиваемся в жизнь диких животных, то обычно меняем их естественное поведение, в результате чего меняются их пищевые привычки, а также выбор места обитания. Вмешиваясь в естественный жизненный цикл природы, мы часто оказываем им медвежью услугу”, — сказал руководитель бюро охоты и водных ресурсов Департамента окружающей среды Аймар Ракко.
Если в лесу вы случайно наткнетесь на медвежью берлогу или разбудите медведя посреди спячки, то нужно быстро уйти оттуда и известить об этом Департамент окружающей среды. После пробуждения от зимней спячки медведица может покинуть берлогу. Чем ближе весна, тем больше вероятность, что медведица вернется в берлогу к своим детенышам. Поэтому не стоит передвигаться в непосредственной близости от берлоги до весны — так у медвежат будет возможность снова встретиться с матерью и жить полноценной жизнью в естественных условиях.
Этого медвежонка удалось спасти только благодаря возможности Элиствереского лесного зоопарка RMK взять его под свою опеку. Это счастливое исключение, потому что в зоопарках и других местах Эстонии нет места для большего количества медвежат.
Закон о защите животных позволяет людям помогать попавшим в беду диким животным только в том случае, если животное остается в дикой природе. Дикое животное может быть вывезено из своей привычной среды обитания в случае крайней необходимости и только с разрешения Департамента окружающей среды с целью его лечения и реабилитации.
Вмешиваясь в жизнь дикого животного, особенно детеныша, человек значительно снижает его шансы на выживание. Многие виды животных оставляют детенышей одних для их же безопасности — старое животное оставляет детеныша на время добычи пищи и наблюдает за ним на расстоянии.
Если вы встретили дикое животное и четко понимаете, что ему требуется помощь, звоните на телефон государственной инфолинии 1247.
Сотни гробов с итальянского кладбища уплыли в море
Врач убивал пациентов с КОВИД, чтобы освободить место в больнице
Ни в коем случае не покупайте эти сувениры в Турции
Какую вакцину выбрал Израиль: это неожиданно