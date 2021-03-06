ФОТО | С обочины дороги спасли двухмесячного медвежонка. Косолапому уже нашли новый дом

Получив сообщение о найденном и взятом с собой медвежонке, Департамент окружающей среды приступил к изучению возможностей устройства дальнейшей судьбы медвежонка. Одним из вариантов было найти для него подходящую среду обитания, но также рассматривался вопрос и об эвтаназии. В случае его возвращения в лес, воссоединение с матерью было бы маловероятным, как и выживание двухмесячного медвежонка в одиночку в дикой природе. К счастью, для медвежонка нашлось подходящее место в Элиствереском лесном зоопарке RMK.

”Мы с радостью примем медвежонка в Элиствере. Первые месяцы он будет находится в помещении, а затем, когда он поправится и подрастет, переведем его в медвежий загон. Вероятно, посетители Элиствереского лесного зоопарка смогут познакомиться с ним в июне”, — сказал руководитель по организации посещений RMK в Йыгевамаа Андри Плато.

Предыдущая практика реабилитации медвежат показала, что в большинстве случаев они уже не становятся дикими животными, боящиеся людей. Медведи, которые привыкли получать еду от людей, будут продолжать искать близости людей, создавая, таким образом, проблемы. Необходимо учитывать, что из маленького медвежонка вырастает животное весом в несколько сотен килограммов, которое не боится людей и может представлять опасность.

Erakogu

”Когда мы вмешиваемся в жизнь диких животных, то обычно меняем их естественное поведение, в результате чего меняются их пищевые привычки, а также выбор места обитания. Вмешиваясь в естественный жизненный цикл природы, мы часто оказываем им медвежью услугу”, — сказал руководитель бюро охоты и водных ресурсов Департамента окружающей среды Аймар Ракко.

Если в лесу вы случайно наткнетесь на медвежью берлогу или разбудите медведя посреди спячки, то нужно быстро уйти оттуда и известить об этом Департамент окружающей среды. После пробуждения от зимней спячки медведица может покинуть берлогу. Чем ближе весна, тем больше вероятность, что медведица вернется в берлогу к своим детенышам. Поэтому не стоит передвигаться в непосредственной близости от берлоги до весны — так у медвежат будет возможность снова встретиться с матерью и жить полноценной жизнью в естественных условиях.