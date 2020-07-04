04.07.2020, 21:33
ФОТО | Редкие птицы облюбовали популярный водоем в Таллинне
Теперь на озере-карьере Пяэскюла в лесу Харку можно увидеть не только отдыхающих и спортсменов, но и довольно редко встречающихся в Эстонии пернатых — камышниц и поганок.
Теперь на озере-карьере Пяэскюла в лесу Харку можно увидеть не только отдыхающих и спортсменов, но и довольно редко встречающихся в Эстонии пернатых — камышниц и поганок.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Что заявили в Кремле после смертельного ДТП с Ефремовым
Простой трюк с пластиковыми окнами и вы забудете о конденсате
Мясников развеял миф о коронавирусе: "Полный бред"
Сбыт наркотиков: новый поворот в деле о ДТП с Ефремовым