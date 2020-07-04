04.07.2020, 21:33

ФОТО | Редкие птицы облюбовали популярный водоем в Таллинне


EST 14
ФОТО | Редкие птицы облюбовали популярный водоем в Таллинне
Rauno Volmar

Теперь на озере-карьере Пяэскюла в лесу Харку можно увидеть не только отдыхающих и спортсменов, но и довольно редко встречающихся в Эстонии пернатых — камышниц и поганок.

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