ФОТО | Редкие птицы облюбовали популярный водоем в Таллинне

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Rauno Volmar

Теперь на озере-карьере Пяэскюла в лесу Харку можно увидеть не только отдыхающих и спортсменов, но и довольно редко встречающихся в Эстонии пернатых — камышниц и поганок.