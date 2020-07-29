ФОТО | Пропала собака дорогой породы. Нашедшему обещано вознаграждение в 500 евро

Собака по имени Бетти (сучка) пропала 3 июля. В октябре ей исполнится два года. У собаки есть чип и на животе татуировка номера.

Информацию о собаке ждут по телефону 56265023. Нашедшему предлагается вознаграждение в размере 500 евро.

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