29.07.2020, 21:11
ФОТО | Пропала собака дорогой породы. Нашедшему обещано вознаграждение в 500 евро
Хозяин собаки породы шарпей ищет потерявшегося в июле в Ярва-Яани (Ярвамаа) пса.
"К сожалению, есть основание полагать, что собаку украли, чтобы продать. Или уже продали", — констатирует хозяйка животного Яана Райв, которая также обратилась за помощью на форумы собачников в Facebook.
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