ФОТО | Происшествие со счастливым концом: упавший с высоты детеныш куницы воссоединился с матерью

"Здравствуйте! Возникла ситуация, когда с чердака упал детеныш куницы. Что нужно делать? Мать больше не придет к нему?"

Такое сообщение получило Эстонское общество защиты диких животных в понедельник вечером. Волонтеры попросили нашедшего в срочном порядке потереть детеныша землей и травой, чтобы мать из-за запаха человека не бросила детеныша, и затем положить его обратно на чердак. Они также подчеркнули, что животное нельзя кормить и проверять следует идти только на следующий день в обед.

Детеныш куницы ждал свою мать до раннего утра, пока та наконец не пришла и не унесла своего отпрыска. Это падение с высоты пяти метров было несчастным случаем со счастливым концом. К утру детеныш куницы настолько оправился, что звал свою мать, чего он в момент обнаружения и в последующее время не делал.

"Детеныша отнесли обратно на место обнаружения только утром, вопреки указаниям, но, к счастью, это чудесное совпадение было очень вовремя. Детенышу куницы дали возможность вырасти под опекой своей матери, что является лучшим и самым предпочтительным вариантом из возможных!" — радуется общество.

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