10.11.2020, 15:51

ФОТО | Пожилой житель Ласнамяэ попал в дом призрения, а в его квартире обнаружили настоящий зоопарк


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ФОТО | Пожилой житель Ласнамяэ попал в дом призрения, а в его квартире обнаружили настоящий зоопарк
Kodu, kus elab hoomamatu arv lemmikloomiHeiki Valner

В ласнамяэской квартире, где когда-то жил пожилой человек, обнаружили целый домашний зоопарк. Теперь все животные нуждаются в новом доме.

Черепахи, около пятидесяти попугаев, крысы, кролики… Такая картина предстала перед группой спасения животных в ласнамяэской квартире.

Kodu, kus elab hoomamatu arv lemmikloomi Heiki Valner

Хозяин квартиры недавно попал в дом призрения и не вернется оттуда. Животных ему принес человек, который за ним приглядывал, но он в квартире уже давно не появлялся.

Поэтому для животных ищут новый дом.

Желающие помочь могут написать на help@animalrescue.ee

Kodu, kus elab hoomamatu arv lemmikloomi Heiki Valner

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