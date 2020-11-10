ФОТО | Пожилой житель Ласнамяэ попал в дом призрения, а в его квартире обнаружили настоящий зоопарк

Черепахи, около пятидесяти попугаев, крысы, кролики… Такая картина предстала перед группой спасения животных в ласнамяэской квартире.

Kodu, kus elab hoomamatu arv lemmikloomi Heiki Valner

Хозяин квартиры недавно попал в дом призрения и не вернется оттуда. Животных ему принес человек, который за ним приглядывал, но он в квартире уже давно не появлялся.

Поэтому для животных ищут новый дом.

Желающие помочь могут написать на help@animalrescue.ee

Kodu, kus elab hoomamatu arv lemmikloomi Heiki Valner

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