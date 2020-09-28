28.09.2020, 13:30
ФОТО: Полицейские вынесли из огня новорожденных котят
Сотрудники Ида-Харьюскгого отделения полиция спасли жизнь двум новорожденным котятам.
Сотрудники Ида-Харьюскгого отделения полиция спасли жизнь двум новорожденным котятам.
Полиция получила вызов на улицу Турба, где горело старое здание. По предварительной информации, в здании никого не было.
В ходе проверки спасатели обнаружили внутри двух новорожденных котят. ”Мы отвезли котят в приют для животных, где ими занялись специалисты. Желаем котятам здоровья!” — сообщает в соцсетях Департамент полиции и погранохраны.
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