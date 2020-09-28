ФОТО: Полицейские вынесли из огня новорожденных котят

Полиция получила вызов на улицу Турба, где горело старое здание. По предварительной информации, в здании никого не было.

В ходе проверки спасатели обнаружили внутри двух новорожденных котят. ”Мы отвезли котят в приют для животных, где ими занялись специалисты. Желаем котятам здоровья!” — сообщает в соцсетях Департамент полиции и погранохраны.