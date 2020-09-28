28.09.2020, 13:30

ФОТО: Полицейские вынесли из огня новорожденных котят


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ФОТО: Полицейские вынесли из огня новорожденных котят
Ida-Harju politseijaoskond, Facebook

Сотрудники Ида-Харьюскгого отделения полиция спасли жизнь двум новорожденным котятам.

Полиция получила вызов на улицу Турба, где горело старое здание. По предварительной информации, в здании никого не было.

В ходе проверки спасатели обнаружили внутри двух новорожденных котят. ”Мы отвезли котят в приют для животных, где ими занялись специалисты. Желаем котятам здоровья!” — сообщает в соцсетях Департамент полиции и погранохраны.

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