25.06.2020, 19:11

ФОТО | Полицейские спасли котенка из-под колес автомобилей


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ФОТО | Полицейские спасли котенка из-под колес автомобилей
PPA

Полицейские Лыунаской префектуры подобрали котенка с проезжей части оживленной дороги. В противном случае его жизни угрожала реальная опасность.

В среду вечером пылваские полицейские заметили бредущего по шоссе Тяннассилма - Пери маленького рыжеватого котенка.

Во избежание несчастья стражи порядка поймали маленького путешественника и передали его представителям местной волостной власти, которые определили его в тартуский приют для животных.

Хочется надеяться, что пушистому беспризорнику не придется долго ждать новых хозяев, которые найдут для него место в своем доме и своем сердце.

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