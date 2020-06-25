25.06.2020, 19:11
ФОТО | Полицейские спасли котенка из-под колес автомобилей
Полицейские Лыунаской префектуры подобрали котенка с проезжей части оживленной дороги. В противном случае его жизни угрожала реальная опасность.
Полицейские Лыунаской префектуры подобрали котенка с проезжей части оживленной дороги. В противном случае его жизни угрожала реальная опасность.
В среду вечером пылваские полицейские заметили бредущего по шоссе Тяннассилма - Пери маленького рыжеватого котенка.
Во избежание несчастья стражи порядка поймали маленького путешественника и передали его представителям местной волостной власти, которые определили его в тартуский приют для животных.
Хочется надеяться, что пушистому беспризорнику не придется долго ждать новых хозяев, которые найдут для него место в своем доме и своем сердце.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Семнадцать ножевых: трагедия лучшей фигуристки-одиночницы СССР
Назван новый «виновник» смертельного ДТП при участии Ефремова
Дело о похищении газоконденсата в РУз направлено в суд
Грета Тунберг стала экспертом по коронавирусу и всех рассмешила