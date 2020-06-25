ФОТО | Полицейские спасли котенка из-под колес автомобилей

В среду вечером пылваские полицейские заметили бредущего по шоссе Тяннассилма - Пери маленького рыжеватого котенка.

Во избежание несчастья стражи порядка поймали маленького путешественника и передали его представителям местной волостной власти, которые определили его в тартуский приют для животных.

Хочется надеяться, что пушистому беспризорнику не придется долго ждать новых хозяев, которые найдут для него место в своем доме и своем сердце.