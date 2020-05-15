ФОТО | Почти как ручной! Хозяева эстонского хутора обнаружили в своем загоне для овец лосенка

Во вторник утром Общество защиты диких животных получило сообщение о лосенке. Владелец овцеводства вчера вечером услышал шум в загоне для овец. Он уже думал, что на овец напало дикое животное, но обнаружил на месте всего лишь лосенка, который запутался в ограждении загона.

Eesti Metsloomaühing

Лосенка освободили и оставили там, где нашли, чтобы за ним вернулась его мать. Однако лосиха так и не забрала детеныша, поэтому беспризорника отнесли в хлев, где он провел ночь в тепле вместе с овцами, а на следующий день передали защитникам животных.

Eesti Metsloomaühing

Общество защиты диких животных похвалило владельцев хутора, так как они поступили правильно, вначале дав животному возможность воссоединиться с матерью. К сожалению, в этот раз мать не нашла детеныша.

Eesti Metsloomaühing

Общество также напоминает, что наступило время, когда можно внезапно обнаружить одиноких детенышей лосей и косуль, но вмешиваться нужно только если животное ранено — в противном случае детеныш просто ждет маму, которая отправилась на поиски пропитания для себя, чтобы позже накормить дитя молоком, и она обязательно к нему вернется.

Если же вы обнаружите дикое животное, которое нуждается в помощи, то можно связаться с Обществом защиты диких животных по номеру +372 5632 2200 (в рабочие дни 8:00 — 20:00, на выходных 9:00-20:00, в госпраздники инфотелефон не работает).

В любое время дня также можно послать сообщение на странице общества в Facebook или электронное письмо на адрес info@metsloom.ee, указав место, где произошел инцидент и свой контактный номер телефона, при возможности прикрепив фото и видео. Добровольцы ответят при первой же возможности.

Foto: Eesti Metsloomaühing