ФОТО | Первую служебную собаку специального подразделения полиции K-komando проводили на пенсию

Черт, официальное имя которого Рутипусси Лексус, прибыл в Эстонию в 2011 году из Финляндии в возрасте двух месяцев. Черт был первой собакой в Эстонии, которую обучили, учитывая особенности работы спецслужбы.

Руководитель К-komando Ханнес Перк сказал, что у собаки спецслужбы такие же базовые умения, как и у собак патрульных служб, однако собаки спецслужб проходят углубленное обучение для работы в особо стрессовых ситуациях, а также выучку для поиска наркотических веществ, взятии следа и задержания преступников.

”Уже на первых порах обучения собаке приходится привыкать к высотам, воде и выстрелам. Например, отрабатывается спуск по веревке с вертолета, поднятие по лестнице на палубу корабля и задержание вооруженных преступников. В этих тяжелых условиях очень важно взаимопонимание между собакой и ее хозяином, а также чувство команды, потому что спецслужба всегда работает как команда”, — объяснил Перк. ”Обучение служебной собаки начинается, когда она еще совсем маленькая и длится вплоть до самой пенсии, потому что для создания взаимного чувство доверия требуется долгая последовательная работа и терпеливость”.

По словам кинолога, под руководством которого Черт работал, первую значительную рабочую победу Черту удалось одержать в возрасте около полутора лет, когда после длившейся много месяцев подготовки и последовавшей за этим засады удалось задержать преступника, занимавшегося контрабандой. За время своей службы Чертом были задержаны десятки опасных преступников, в том числе несколько лет назад он задержал прибывших из Литвы автоугонщиков, которые пытались скрыться от полиции сначала на машине, а потом попытавшись убежать. Помимо этого, Черт за время службы обнаружил огромное количество наркотических веществ.

”По характеру Черт очень уравновешенная и спокойная собака, которая в свободное время даже не гавкнет без веской на то причины. Теперь Черт проводит свое время играя, плавая и отдыхая. После великолепной службы он наслаждается заслуженным отдыхом”, — описывает кинолог времяпрепровождение только что вышедшего на пенсию напарника. Вместе с Чертом под присмотром кинолога растет полуторагодовалая служебная собака Сайко, для которой ее старший сослуживец является примером для подражания.