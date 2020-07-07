07.07.2020, 17:14
ФОТО | Патруль полиции спас блуждавшего по проезжей части котенка
Ляэнеская префектура опубликовала сегодня в Facebook информацию о том, как полицейский патруль спас сегодня ночью в Пярну котенка.
Ляэнеская префектура опубликовала сегодня в Facebook информацию о том, как полицейский патруль спас сегодня ночью в Пярну котенка.
Как сказано в сообщении, котенок потерялся и бродил посреди Эхитаяте теэ. Найденыша отвезли в приют. Будем надеяться, что он там долго не задержится и приобретет новый уютный дом.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Священник разоблачил чудо Пасхи – схождение Благодатного огня
Он сделал потайное окно в полу кухни. Гениальность идеи поразила
Ученые нашли элементарный способ сохранить ум в старости
Мои орхидеи просто шикарны. Сосед подсказал, чем их поливать