07.07.2020, 17:14

ФОТО | Патруль полиции спас блуждавшего по проезжей части котенка


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ФОТО | Патруль полиции спас блуждавшего по проезжей части котенка
PPA

Ляэнеская префектура опубликовала сегодня в Facebook информацию о том, как полицейский патруль спас сегодня ночью в Пярну котенка.

Как сказано в сообщении, котенок потерялся и бродил посреди Эхитаяте теэ. Найденыша отвезли в приют. Будем надеяться, что он там долго не задержится и приобретет новый уютный дом.

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