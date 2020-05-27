ФОТО | Очередной вопиющий случай: мужчина переломал соседскому коту кости

Ужасный случай произошел в селе Муналаскме: 46-летний мужчина избил кота своего соседа и пригрозил вообще убить животное. За происходящим наблюдала соседка, по словам которой, этот же самый склонный к насилию мужчина напал как-то и на нее: в результате ей наложили на голову восемь швов.

Причиной жестокой расправы с животным явилось то обстоятельство, что кот поцапался с кошкой мужчины. Мужчина ручкой от щетки едва не забил животное до смерти. К счастью, Мурзик сумел вырваться и убежать под куст, где в буквальном смысле потерял сознание.

Foto: Loomapäästegrupp

В случившееся вмешалась полиция, которая вызвала на место происшествия представителя Loomapäästegrupp, который доставил пострадавшего в ветеринарную клинику. Там у Мурзика обнаружили перелом лапы и челюсти, отек мозга и сгустки крови во рту.

Foto: Loomapäästegrupp

Кот находится в клинике под капельницей, ему дают болеутоляющие средства.

Поскольку Loomapäästegrupp - добровольческое объединение, то оно просит у читателей помочь в оплате счетов клиники. Пожертвования можно перечислять на счет:

Loomapäästegrupp MTÜ

EE437700771003183318

Mursiku ravikulud

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.