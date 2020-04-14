ФОТО | Оцените пополнение, пришедшее в эстонскую полицию!

Пес Эгер будет служить в Васкнарве, Дакко - в группе быстрого реагирования, а Эрос - в Алайыэ. Сейчас они начнут обучаться под руководством своих кинологов всем полицейским премудростям.

Пока они милые и пушистые, но время летит быстро и уже скоро они станут настоящими служебными собаками, будут помогать задерживать преступников, искать вещественные доказательства и прoпавших людей.

Четвертый щенок, немецкая овчарка черного окраса Эрро, будет служить в Пыхьяской префектуре.

На данный момент в Департаменте полиции и погранохраны трудится 81 служебная собака, из них 47 немецких овчарок.

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