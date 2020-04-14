14.04.2020, 20:34

ФОТО | Оцените пополнение, пришедшее в эстонскую полицию!

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Politsei koerad2
Politsei koerad2Foto: Politsei

Департамент полиции и погранохраны получил сегодня четырех двухмесячных щенков немецких овчарок, из которых трое будут работать в Идаской префектуре, сообщила пресс-служба префектуры

Пес Эгер будет служить в Васкнарве, Дакко - в группе быстрого реагирования, а Эрос - в Алайыэ. Сейчас они начнут обучаться под руководством своих кинологов всем полицейским премудростям.

Пока они милые и пушистые, но время летит быстро и уже скоро они станут настоящими служебными собаками, будут помогать задерживать преступников, искать вещественные доказательства и прoпавших людей.

Четвертый щенок, немецкая овчарка черного окраса Эрро, будет служить в Пыхьяской префектуре.

На данный момент в Департаменте полиции и погранохраны трудится 81 служебная собака, из них 47 немецких овчарок.

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