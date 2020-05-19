ФОТО | Новорожденный лосенок по ошибке забрел на хутор

В воскресенье утром в Спасательный департамент сообщили, что во дворе одного хутора в селе Макита (волость Отепя) объявился новорожденный лосенок.

Спасатели приступили к поиску его матери-лосихи, но "по горячим следам" этого сделать не удалось.

По рекомендации специалистов, животное отвезли к лесу в надежде, что лосиха сама его найдет. Местные жители обещали следить за развитием ситуации.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.