ФОТО | Новорожденный лосенок по ошибке забрел на хутор
Сотрудники Спасательного департамента помогли в воскресенье вернуться в лес заблудившемуся лосенку.
Сотрудники Спасательного департамента помогли в воскресенье вернуться в лес заблудившемуся лосенку.
В воскресенье утром в Спасательный департамент сообщили, что во дворе одного хутора в селе Макита (волость Отепя) объявился новорожденный лосенок.
Спасатели приступили к поиску его матери-лосихи, но "по горячим следам" этого сделать не удалось.
По рекомендации специалистов, животное отвезли к лесу в надежде, что лосиха сама его найдет. Местные жители обещали следить за развитием ситуации.
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