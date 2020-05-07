ФОТО | Нерадивый хозяин выбросил дегу в лес

Первым заметивший дегу человек принял их за водяных крыс и не обратил на них особого внимания, только поделился фотографиями в социальной сети. По инициативе MTÜ Väikeste Loomade Abi животных забрали из леса.

"Бедные дегу были так измучены, и поймать их не составило особо труда. Мы быстро отыскали транспорт, чтобы доставить дегу к нам на передержку, — описывают добровольцы в Facebook. — Там сразу провели первичный осмотр. У одного дегу около рта была свежая рана. Конечно, у них было расстройство желудка, и они были очень худые. Наш замечательный доброволец ходил на следующий день с дегу к ветеринару. Один дегу здоров, но у него очень сильный недостаток веса. У второго дегу старый перелом челюсти, который уже сросся, и поэтому подбородок немного кривой. Вдобавок еще открытая рана около рта и недостаток веса".

Ветеринар назначил дегу лекарства, и теперь ждут их восстановления на передержке.

MTÜ Väikeste Loomade Abi





MTÜ Väikeste Loomade Abi

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