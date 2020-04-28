ФОТО | Не умеет ни лазать, ни прыгать: жизнь в клетке и вредная пища сделали белку беспомощной

Дома у добровольца Эстонского общества защиты диких животных в выходные оказалась белка, которую держали в клетке как домашнего любимца и которая благодаря этому даже не умеет лазать как белка.
В субботу в общество поступила информация о находившейся на козырьке подъезда одного из домов в Ыйсмяэ белке, и животное доставили к добровольцу.
"Сразу было ясно, что что-то не так, эта белка не умела лазать и не боялась людей. При более близком осмотре выяснилось, что когти белки острижены и поэтому лазание ей чуждо, — описывает доброволец Эстонского общества защиты диких животных Вирге Вызуялг. — Вдобавок эта белка также не умеет прыгать. Свойственная этому виду основная пища ее не интересует. Орехи и другую, так сказать, вредную пищу, которая на столе у белки скорее лакомство, она, однако, с аппетитом принимает".
По оценке Вирге, белку, очевидно, вырастили люди, от которых она либо случайно сбежала, либо поняли, что дикое животное все-таки неподходящий домашний любимец. Из-за неправильного питания животному грозит остеопороз.
"Белка не домашний любимец, она очень своенравная, писает-какает туда, куда хочет, метит все и всех. Вдобавок грызет вещи, как любой грызун. Но лишать животное возможности двигаться, прыгать и есть правильную еду жестоко. Эта милая особь только бегает по земле, и из прыгания или лазания по дереву ничего не выходит. В природе она не справится! Держали ее, очевидно, в маленькой клетке, где она не смогла научиться даже лазать и прыгать, что, однако, ведь очень нужно белкам", — констатирует она.
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