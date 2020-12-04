ФОТО | Найденные в ласнамяэской "квартире ужасов" животные и птицы обрели новый дом

”На прошлой неделе в квартире нашли еще четырех крыс и одного хомяка. Животные живут в стенах, поэтому соседей еще какое-то время могут ждать сюрпризы”, — говорит основатель Loomapäästegrupp Хейки Валнер.

Kärberi tänava korteriloomaaed Heiki Valner

Всего в квартире обитало около 180 животных. Две птицы и восемь животных, к сожалению, находились в столь плохом состоянии, что умерли.

Kärberi tänava korteriloomaaed Heiki Valner

”У нескольких крыс выявили большие опухоли и их судьбу определит ветеринар. Если жизнь без боли возможна, то мы начнем их лечить”, — добавляет Валнер.

Kärberi tänava korteriloomaaed Heiki Valner

Как мы писали ранее, в ласнамяэской квартире, где когда-то жил пожилой человек, обнаружили целый домашний зоопарк.

Kärberi tänava korteriloomaaed Heiki Valner

Если вы хотите поддержать деятельность организации, то можете позвонить по номерам для пожертвований (звонок следует дослушать до конца):

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