ФОТО | Найденные в ласнамяэской "квартире ужасов" животные и птицы обрели новый дом

Животные и птицы, обнаруженные в середине ноября в квартире на улице Кярбери в столичном районе Ласнамяэ, обрели новый дом, однако не исключено, что еще некоторое время соседи будут встречать какую-нибудь живность.
”На прошлой неделе в квартире нашли еще четырех крыс и одного хомяка. Животные живут в стенах, поэтому соседей еще какое-то время могут ждать сюрпризы”, — говорит основатель Loomapäästegrupp Хейки Валнер.
Всего в квартире обитало около 180 животных. Две птицы и восемь животных, к сожалению, находились в столь плохом состоянии, что умерли.
”У нескольких крыс выявили большие опухоли и их судьбу определит ветеринар. Если жизнь без боли возможна, то мы начнем их лечить”, — добавляет Валнер.
Как мы писали ранее, в ласнамяэской квартире, где когда-то жил пожилой человек, обнаружили целый домашний зоопарк.
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