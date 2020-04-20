ФОТО | На выходных спасатели помогли косуле и вороне

Так, в субботу вечером поступило сообщение о том, что в городе Муствеэ в районе улицы Тарту в старый колодец упала косуля. Прибывшие на место спасатели вызволили животное из двухметрового колодца и закрыли отверстие подручными средствами. Спасатели напоминают владельцам недвижимости, что все дыры на участке должны быть закрыты или заделаны.

В воскресенье помощь спасателей понадобилась вороне, запутавшейся в леске и застрявшей на дереве. Инцидент произошел на Килтси теэ в Хаапсалу. Спасатели забрались по лестнице на дерево и вызволили птицу.

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