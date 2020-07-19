19.07.2020, 10:11
ФОТО | На Сааремаа творятся странные вещи: кто-то красит ежей в разные цвета
Пользователь группы Märgatud: Saaremaal в Facebook опубликовал фото ежа, покрашенного в синий цвет.
Пользователь группы Märgatud: Saaremaal в Facebook опубликовал фото ежа, покрашенного в синий цвет.
Другие пользователи в комментариях к публикации написали, что видели в Курессааре ежей, покрашенных в зеленый и красный цвета.
Кто красит животных и зачем, неизвестно.
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