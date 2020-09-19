ФОТО | Легендарный таллиннский бродячий пес Жорик вышел из комы и сбежал от новых хозяев

Хотя Loomapäästegrupp MTÜ организовала для пожилого Жорика спокойную домашнюю жизнь во дворе, но своенравный пес, по всей видимости, так и не смог с ней смириться: несмотря на ухудшающееся здоровье, Жорика попытался снова сбежать.

"Он сделал то, что делает лучше всего — обхитрил нас и сбежал", — говорит основатель Loomapäästegrupp Хейки Валнер, который следил за псмо и после того, как тот недавно вышел из комы.

"По возвращении из больницы Жорик поправился и выглядел как совершенно здоровый пес", — рассказывает Валнер. На видеозаписи видно, как пес 20 минут пытается выбраться из двора, но забор устоял. Однако затем свободолюбивый пес ушел в заднюю часть двора — и его и след простыл.

После его побега была организована поисковая операция, и вблизи Мууга Жорика удалось вновь поймать. Валнер смеется, что пес направлялся обратно в Каламая.

Heiki Valner

Легендарным Жорика сделало то, что он считался последним бродячим псом Таллинна. Когда-то он был одним из многих псов в бродячей стае на Пальяссааре, и хотя ему уже может быть около 20 лет, до недавнего времени он не разу не давал себя поймать.

Кроме того, 4 октября в честь Жорика у центра Arsenal в Пыхья-Таллинне установят памятник, на который Loomapäästegrupp MTÜ собирал пожертвования.

”Жорик из Каламая был неуловимым, умел перехитрить людей и избегал попадания в приют более десяти лет, это своеобразный рекорд. Местные жители заботились о бродячем псе, и сегодня уже очень трудно понять, что действительно случилось с этим ставшим живой легендой животным, а что является выдумкой," — говорит Валнер.