ФОТО | Кожа да кости! К зоозащитникам попала находящаяся под охраной жаба в ужасном состоянии

Житель Тарту нашел эту жабу в своем подвале, которым пользуется крайне редко. Так как жаба выглядела истощенной и обессиленной, то он решил обратится к защитникам животных.

Жабу доставили из Тарту в Пайде, где для нее было готово место для восстановления. Зоозащитники были в шоке - от нее в буквальном смысле остались одни кожа да кости, но она все же бы ла жива.

Сейчас жаба идет на поправку, у нее появились силы даже самостоятельно залезать в миску с водой.

Эстонский союз защиты диких животных напоминает, что жабы, как и другие земноводные находятся в Эстонии под охраной.

Foto: Eesti Metsloomaühing