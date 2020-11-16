ФОТО | Кожа да кости! К зоозащитникам попала находящаяся под охраной жаба в ужасном состоянии
Союзу защиты диких животных принесли жабу, которая, по всей видимости, еще летом упала в подвал и не смогла оттуда самостоятельно выбраться.
Союзу защиты диких животных принесли жабу, которая, по всей видимости, еще летом упала в подвал и не смогла оттуда самостоятельно выбраться.
Житель Тарту нашел эту жабу в своем подвале, которым пользуется крайне редко. Так как жаба выглядела истощенной и обессиленной, то он решил обратится к защитникам животных.
Жабу доставили из Тарту в Пайде, где для нее было готово место для восстановления. Зоозащитники были в шоке - от нее в буквальном смысле остались одни кожа да кости, но она все же бы ла жива.
Сейчас жаба идет на поправку, у нее появились силы даже самостоятельно залезать в миску с водой.
Эстонский союз защиты диких животных напоминает, что жабы, как и другие земноводные находятся в Эстонии под охраной.
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