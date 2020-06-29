ФОТО | Искалеченная в страшном ДТП собака сделала первые шаги
Как сообщает в своем блоге Хейки Валнер, собака Арина, едва не лишившаяся жизни в результате недавней ужасной аварии на Лаагна теэ, сделала первые шаги.
Как сообщает в своем блоге Хейки Валнер, собака Арина, едва не лишившаяся жизни в результате недавней ужасной аварии на Лаагна теэ, сделала первые шаги.
В воскресенье Арина, перенесшая на прошлой неделе операцию, проявила активность и стала настойчиво требовать прогулки, пишет руководитель организации Loomapäästegrupp Хейки Валнер в своем блоге.
Вчера ветеринарный врач Ранно Вийтма, который проводил животному операцию на позвоночнике, проведал своего пациента.
Он остался доволен процессом восстановления и разрешил персоналу Loomade Kiirabi Kliinik аккуратно, всячески поддерживая, потихоньку приучать собаку к прогулкам.
И вскоре Арина сделала несколько шагов по двору клиники.
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