ФОТО | Искалеченная в страшном ДТП собака сделала первые шаги

В воскресенье Арина, перенесшая на прошлой неделе операцию, проявила активность и стала настойчиво требовать прогулки, пишет руководитель организации Loomapäästegrupp Хейки Валнер в своем блоге.

Вчера ветеринарный врач Ранно Вийтма, который проводил животному операцию на позвоночнике, проведал своего пациента.

Он остался доволен процессом восстановления и разрешил персоналу Loomade Kiirabi Kliinik аккуратно, всячески поддерживая, потихоньку приучать собаку к прогулкам.

И вскоре Арина сделала несколько шагов по двору клиники.

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